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Далер Кузяев сравнил уровень РПЛ и чемпионата Франции

Летом 2023 года российский полузащитник перешёл во французский «Гавр».
12 октября 2023 13:10
автор: Виталий Овсянников

Российский футболист Далер Кузяев, выступающий за французский «Гавр» на позиции полузащитника, рассказал поделился мнение об уровне Лиги 1.

«Я ожидал, что уровень чемпионата Франции будет повыше, чем в России. Так оно и оказалось. Я бы не сказал, что разница огромная. Да, она есть. Интенсивность выше, скорости, много борьбы. Все ребята хорошо подготовлены физически. Но это вопрос времени, адаптации. Думаю, за два-три месяца, максимум за полгода лучшие российские футболисты могли бы адаптироваться к французскому чемпионату», — заявил Кузяев в интервью изданию «Чемпионат».

Кузяев перешёл в «Гавр» на правах свободного агента в июле 2023 года. В нынешнем сезоне за команду Луки Эльснера он провёл восемь матчей и отметился двумя забитыми мячами. Ранее он выступал за питерский «Зенит». Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.

источник: Чемпионат.com
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