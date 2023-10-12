Сергей Рыжиков вошёл в тренерский штаб «Химок»

Бывший вратарь «Рубина» и сборной России Сергей Рыжиков назначен помощником главного тренера «Химок» Андрея Талалаева. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Сергей Рыжиков завершил карьеру футболиста в мае 2021 года. На протяжении 10 лет (с 2008 по 2018 год) он выступал за казанский «Рубин», в составе которого провел 281 матч. Вместе с казанцами голкипер стал двукратным чемпионом России (2008, 2009), бронзовым призером РПЛ (2010), обладателем Кубка (2012) и Суперкубка (2010) России.

«Химки» в 13 матчах набрали 21 очко и занимают третье место в турнирной таблице Первой лиги.