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Министр спорта РФ Матыцин считает, что отмена решения о допуске россиян бьет по доверию к УЕФА

На президента организации Александера Чеферина начало оказываться давление с целью пересмотра вопроса.
Министр спорта РФ Матыцин считает, что отмена решения о допуске россиян бьет по доверию к УЕФА
12 октября 2023 13:41
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал отмену решения УЕФА о допуске юношеских сборных России по футболу к международным соревнованиям.

Напомним, что 26 сентября союз разрешил командам до 17 лет выступать на турнирах под своей эгидой. После давления ряда европейских стран допуск был отменён.

«Мы надеялись, что было принято принципиальное решение, которое открывало возможность для участия наших спортсменов, пусть пока только до 17 лет, в международных соревнованиях. Но, видимо, влияние и давление со стороны многих стран, к великому сожалению, привело к решению изменить эту позицию. Это еще раз говорит об очень тяжелом времени жесткой политизации спорта, международных спортивных организаций», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили о бойкоте матчей против сборных России, а в Швеции заявили, что не пустят россиянок на домашний Евро-2024.

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источник: ТАСС
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