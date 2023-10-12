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Андрей Аршавин: матч сборной России смотреть не буду, так как у меня в это время хоккей

Встреча начнется в 19:00 (мск).
12 октября 2023 14:06
автор: Виталий Овсянников

Экс-форвард «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что не будет смотреть товарищеский матч с участием сборных России и Камеруна.

«От матча ничего не жду, так как даже смотреть не буду — у меня хоккей в это время. На данный момент для меня, матчи сборной не очень интересны. Я не вижу особого смысла в этих играх, так как непонятно, когда сборная вступит в соревновательный период», — заявил Аршавин в интервью изданию «Чемпионат».

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна состоится на стадионе «ВТБ Арена» и начнётся в 19:00 мск.

Предыдущий матч подопечных Валерия Карпина состоялся 12 сентября в Дохе со сборной Катара и завершился вничью со счётом 1:1.

источник: Чемпионат.com
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