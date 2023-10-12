РФС и «Спартак» поздравили Никиту Симоняна с 97-летием

Сегодня, 12 октября, легендарному советскому футболисту Никите Симоняну исполняется 97 лет.

Российский футбольный союз (РФС) и московский «Спартак» поздравили прославленного ветерана на своих сайтах.

«От всей души поздравляем Никиту Павловича! Желаем крепчайшего здоровья, счастья и исполнения всех желаний!», — сказано в сообщении РФС.

«Прославленный спартаковец, легенда, кумир красно‑белых болельщиков и великий человек! Поздравляем Никиту Павловича с днём рождения и желаем ему крепкого здоровья и долгих лет жизни!», — сказано в сообщении пресс‑службы «Спартака».

Напомним, легенда советского футбола является лучшим бомбардиром в истории красно-белых со 160 голами. Также он является четырехкратным чемпионом СССР и победителем Олимпийских игр 1956 года. На текущий момент Никита Симонян занимает должность первого вице‑президента РФС.