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Мбаппе необходимо найти нового агента, так как его мать не получила лицензию ФИФА

В середине 2024 года у нападающего завершится контракт с «ПСЖ».
12 октября 2023 14:51
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 12 октября, издание Marca сообщило о том, что форварду «ПСЖ» Килиан Мбаппе необходимо искать нового агента, так как его мать не получила лицензию ФИФА.

Таким образом, хоть она и вела дела сына в течение долгого времени, теперь она не сможет заниматься данной деятельностью.

В связи с этим, что мать Мбаппе не была внесена в реестр агентов ФИФА с лицензией, она не имеет права вести переговоры от имени Килиана.

В этом сезоне Мбаппе принял участие в девяти матчах «ПСЖ», в которых забил восемь голов. Его текущий контракт с парижанами завершится в середине 2024 года.

источник: Marca
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