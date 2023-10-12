«Дай бог, чтобы он нашёл клуб сильнее». Валерий Непомнящий — о Далере Кузяеве

Российский специалист Валерий Непомнящий поделился мнением о полузащитнике французского «Гавра» Далере Кузяеве.

«Я с большим уважением отношусь к этому игроку. Он молодец, настоящий профессионал. Дай бог, чтобы он нашёл клуб сильнее. Не подумайте, что я говорю о том, что у нас слабые игроки. У нас очень приличные игроки, но по спортивному принципу наш чемпионат значительно уступает европейским по всем параметрам. Но по накалу, по драматургии наш чемпионат очень интересный», — заявил Валерий Непомнящий в интервью «Советскому спорту».

Напомним, с 1988 по 1990 российский специалист был главным тренером Камеруна и вывел африканскую сборную в четвертьфинал ЧМ-90.

Кузяев перешёл в «Гавр» на правах свободного агента в июле 2023 года. В нынешнем сезоне за команду Луки Эльснера он провёл восемь матчей и отметился двумя забитыми мячами. Ранее он выступал за питерский «Зенит». Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.