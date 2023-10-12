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Президент «Урала» Иванов: главной сборной России тоже стоит сыграть с Аргентиной и Бразилией

Команда временно отстранена от международных турниров.
12 октября 2023 15:46
автор: Александр Поволоцкий

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможных матчах сборной России, в условиях ограничений ФИФА и УЕФА.

Напомним, что 12 октября подопечные Валерия Карпина сыграют в Москве товарищескую встречу с командой Камеруна. Матч начнётся в 19:00 (мск).

«Дай бог, чтобы в следующие паузы на матчи сборных у нас тоже были игры. Сейчас наша молодёжная сборная поехала в Бразилию. Главной сборной тоже стоит сыграть с Аргентиной и Бразилией. РФС, думаю, работает над этим, чтобы у нас были серьёзные соперники. Но хотелось, чтобы мы поскорее вернулись и сыграли в официальных матчах», — цитирует Иванова «Метарейтинг».

Добавим, что 16 октября сборная России встретится в Турции с командой Кении.

источник: «Метарейтинг»
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