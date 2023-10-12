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Министр спорта Олег Матыцин наградил Никиту Симоняна медалью имени Льва Яшина

Легенде советского футбола исполнилось 97 лет.
12 октября 2023 15:50
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 12 октября, пресс‑служба Минспорта сообщила о том, что Министр спорта Олег Матыцин наградил Никиту Симоняна медалью имени Льва Яшина.

Легенде советского футбола сегодня исполнилось 97 лет.

«Для меня большая честь получить сегодня из ваших рук медаль имени Льва Ивановича Яшина. Мы с Левой хоть и были соперниками на клубном уровне, но в сборной играли вместе и я с большой теплотой вспоминаю те дни! Большое спасибо вам за внимание ко мне, память о нашей сборной и отечественном футболе», – сказал Никита Симонян.

Напомним, легенда советского футбола является лучшим бомбардиром в истории красно-белых со 160 голами. Также он является четырехкратным чемпионом СССР и победителем Олимпийских игр 1956 года. На текущий момент Никита Симонян занимает должность первого вице‑президента РФС.

источник: Министерство спорта Российской Федерации
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