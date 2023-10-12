Сборные Англии и Австралии выйдут на матч с траурными повязками в память о жертвах в Израиле

Сборные Англии и Австралии почтут память жертв вооруженного противостояния на территории Израиля и Палестины.

Напомним, что 7 сентября группировка ХАМАС атаковала страну, нанеся ракетный удар по различным городам. Израиль объявил о начале полномасштабной войны.

Английская и австралийская команды выйдут на товарищеский матч в траурных повязках. Игра пройдет в пятницу, 13 октября, на стадионе «Уэмбли» и начнется в 20:45 по московскому времени.

«Мы выступаем за человечность и за прекращение смерти, насилия, страха и страданий. Во время матча на стадионе «Уэмбли» игроки сборных Англии и Австралии будут носить черные повязки, а перед началом матча будет проведена минута молчания», - говорится в заявлении Футбольной ассоциации Англии.

Также болельщикам, которые посетят матч, разрешать использовать символы национальной принадлежности только для стран-участниц встречи.