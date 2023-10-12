ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Сборные Англии и Австралии выйдут на матч с траурными повязками в память о жертвах в Израиле

Основная часть военных действий разворачивается в секторе Газа.
12 октября 2023 15:55
автор: Александр Поволоцкий

Сборные Англии и Австралии почтут память жертв вооруженного противостояния на территории Израиля и Палестины.

Напомним, что 7 сентября группировка ХАМАС атаковала страну, нанеся ракетный удар по различным городам. Израиль объявил о начале полномасштабной войны.

Английская и австралийская команды выйдут на товарищеский матч в траурных повязках. Игра пройдет в пятницу, 13 октября, на стадионе «Уэмбли» и начнется в 20:45 по московскому времени.

«Мы выступаем за человечность и за прекращение смерти, насилия, страха и страданий. Во время матча на стадионе «Уэмбли» игроки сборных Англии и Австралии будут носить черные повязки, а перед началом матча будет проведена минута молчания», - говорится в заявлении Футбольной ассоциации Англии.

Также болельщикам, которые посетят матч, разрешать использовать символы национальной принадлежности только для стран-участниц встречи.

источник: Футбольная ассоциация Англии
Министр спорта Олег Матыцин наградил Никиту Симоняна медалью имени Льва Яшина
Легенде советского футбола исполнилось 97 лет.
12.10.2023 15:50
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Президент «Урала» Иванов: главной сборной России тоже стоит сыграть с Аргентиной и Бразилией
Команда временно отстранена от международных турниров.
12.10.2023 15:46
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Дай бог, чтобы он нашёл клуб сильнее». Валерий Непомнящий — о Далере Кузяеве
Летом 2023 года российский полузащитник перешёл во французский «Гавр».
12.10.2023 15:17
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Если брать по персоналиям, то Камерун сильнее». Валерий Непомнящий — о матче сборной России
Встреча начнется в 19:00 (мск).
12.10.2023 15:05
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Мбаппе необходимо найти нового агента, так как его мать не получила лицензию ФИФА
В середине 2024 года у нападающего завершится контракт с «ПСЖ».
12.10.2023 14:51
Футбол
автор: Виталий Овсянников
РФС и «Спартак» поздравили Никиту Симоняна с 97-летием
Легенда советского футбола является лучшим бомбардиром в истории красно-белых.
12.10.2023 14:25
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Андрей Аршавин: матч сборной России смотреть не буду, так как у меня в это время хоккей
Встреча начнется в 19:00 (мск).
12.10.2023 14:06
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.