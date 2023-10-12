Ловчев считает, что ничья в матче с Камеруном будет хорошим результатом для сборной России

Бывший игрок «Спартака» и футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Камеруна.

«Мы играем с самым сильным соперником с момента игры с Хорватией в отборе к ЧМ. Не знаю, насколько для соперника игра важная, но для нас игра интересная и важная. Я не вижу, что Россия фаворит в этой игре, если, конечно, Камерун будет играть, а не дурака валять. Если Камерун будет играть в полную, ничья будет для нас хорошим результатом. Наши играют плохо, футболисты собраны средние. В результате мучаемся, а не играем», — заявил Ловчев в своём телеграм-канале.

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна состоится в четверг, 12 октября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.