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Мостовой оценил решение РФС остаться в УЕФА и отказаться от перехода в Азию

С февраля прошлого года российские команды отстранены от международных турниров.
12 октября 2023 16:23
автор: Глеб Шевяков

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением по поводу того, что РФС в своё время отказался от перехода Азиатскую конфедерацию футбола и остался в УЕФА.

«Всем сейчас непросто. Помните, хотели переходить в Азию? А зачем это делать сейчас? Туда уйдёшь, обратно никогда не вернёшься. Ты же не можешь вечно перепрыгивать из одной конфедерации в другую. Хорошо, что не перешли и отказались от этой затеи», – приводит слова Мостового «Евро‑Футбол.Ру».

Ранее исполком УЕФА отменил своё решение по допуску юношеских сборных России на международные соревнования.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и национальные команды от участия в турнирах под своей эгидой.

источник: «Евро-футбол.ру»
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