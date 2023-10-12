Мостовой оценил решение РФС остаться в УЕФА и отказаться от перехода в Азию

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением по поводу того, что РФС в своё время отказался от перехода Азиатскую конфедерацию футбола и остался в УЕФА.

«Всем сейчас непросто. Помните, хотели переходить в Азию? А зачем это делать сейчас? Туда уйдёшь, обратно никогда не вернёшься. Ты же не можешь вечно перепрыгивать из одной конфедерации в другую. Хорошо, что не перешли и отказались от этой затеи», – приводит слова Мостового «Евро‑Футбол.Ру».

Ранее исполком УЕФА отменил своё решение по допуску юношеских сборных России на международные соревнования.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и национальные команды от участия в турнирах под своей эгидой.