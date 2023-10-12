Далер Кузяев рассказал, как переносит одиночество во Франции

Полузащитник «Гавра» и сборной России Далер Кузяев сообщил, что неплохо воспринимает своё одиночество за границей.

«Совершенно не тяжело. Всё-таки мне уже не 17-18, а 30 лет. Да и нет времени скучать. Тренировки, изучение языка. Я даже вижу большой плюс в том, что нахожусь один — есть возможность сконцентрироваться на себе и посвятить больше времени саморазвитию. Мне нравится изучать языки. Читаю, занимаюсь с преподавателями. Могу какие-то интересные матчи посмотреть — европейские или российские, в первую очередь с участием «Зенита», – приводит слова 30-летнего футболиста «Чемпионат».

Кузяев перешёл в «Гавр» на правах свободного агента в июле 2023 года. В нынешнем сезоне за команду Луки Эльснера он провёл восемь матчей и отметился двумя забитыми мячами. Ранее он выступал за питерский «Зенит». Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.