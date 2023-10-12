Пиняев и Чалов выйдут в стартовом составе сборной России на матч с Камеруном

Тренерский штаб сборной России объявил стартовый состав команды на товарищеский матч с национальной командой Камеруна.

Очная встреча сборных состоится в четверг, 12 октября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Сборная России: Сафонов, Сильянов, Солдатенков, Осипенко, Волков, Баринов, Кузяев, Глебов, Пиняев, Обляков, Чалов.

С февраля прошлого года российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.