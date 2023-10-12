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Пиняев и Чалов выйдут в стартовом составе сборной России на матч с Камеруном

Игра пройдёт в Москве на «ВТБ Арене» сегодня, 12 октября.
Пиняев и Чалов выйдут в стартовом составе сборной России на матч с Камеруном
12 октября 2023 17:56
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Тренерский штаб сборной России объявил стартовый состав команды на товарищеский матч с национальной командой Камеруна.

Очная встреча сборных состоится в четверг, 12 октября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Сборная России: Сафонов, Сильянов, Солдатенков, Осипенко, Волков, Баринов, Кузяев, Глебов, Пиняев, Обляков, Чалов.

С февраля прошлого года российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

источник: «Советский спорт»
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