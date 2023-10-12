Божович рассказал, где может продолжить карьеру Артём Дзюба после футбола

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Динамо» Миодраг Божович предположил, какой сферой деятельностью может заняться форвард железнодорожников Артём Дзюба после завершения карьеры в футболе.

«Произойти может все что угодно. На это никто не может ответить. Может, в порнухе будет», – приводит слова Божовича Sport24.ru.

Дзюба перешёл в «Локомотив» на правах свободного агента в феврале нынешнего года. С тех пор за московский клуб он провёл 25 матчей, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.