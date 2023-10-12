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Божович рассказал, где может продолжить карьеру Артём Дзюба после футбола

В этом году футболисту исполнилось 35 лет.
12 октября 2023 18:29
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Динамо» Миодраг Божович предположил, какой сферой деятельностью может заняться форвард железнодорожников Артём Дзюба после завершения карьеры в футболе.

«Произойти может все что угодно. На это никто не может ответить. Может, в порнухе будет», – приводит слова Божовича Sport24.ru.

Дзюба перешёл в «Локомотив» на правах свободного агента в феврале нынешнего года. С тех пор за московский клуб он провёл 25 матчей, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.

источник: Sport24.ru
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