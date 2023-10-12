Черчесов заявил, что не встречался с руководством «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию, согласно которой он встречался с руководством московского «Спартака» на предмет возможного назначения на пост наставника команды.

«Ни с кем из «Спартака» не встречался. Разговоры о «Спартаке» – это только разговоры. Люди делают свою работу. Тренер, в моем понимании, не зависит от одного матча. Тем более я сам это пережил и знаю, как это неприятно. Абаскалю могу пожелать здоровья. Всё остальное он докажет», – приводит слова Черчесова «РИА Новости».

В июле Черчесов был отправлен в отставку с должности главного тренера венгерского «Ференцвароша», который возглавлял с декабря 2021 года

Российский специалист тренировал «Спартак» с 2007 по 2008 год.