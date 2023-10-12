ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Черчесов заявил, что не встречался с руководством «Спартака»

Экс-тренер сборной России опроверг слухи.
12 октября 2023 18:45
автор: Денис Владимиров

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию, согласно которой он встречался с руководством московского «Спартака» на предмет возможного назначения на пост наставника команды.

«Ни с кем из «Спартака» не встречался. Разговоры о «Спартаке» – это только разговоры. Люди делают свою работу. Тренер, в моем понимании, не зависит от одного матча. Тем более я сам это пережил и знаю, как это неприятно. Абаскалю могу пожелать здоровья. Всё остальное он докажет», – приводит слова Черчесова «РИА Новости».

В июле Черчесов был отправлен в отставку с должности главного тренера венгерского «Ференцвароша», который возглавлял с декабря 2021 года

Российский специалист тренировал «Спартак» с 2007 по 2008 год.

источник: «РИА Новости»
Черчесов заявил, что вошёл в историю, пропустив гол от сборной Камеруна на ЧМ-1994
Экс-вратарь сборной России поставил себя после Саленко и Миллы.
12.10.2023 19:08
Футбол
автор: Никита Плохих
«Хожу в баню, катаюсь по разным мероприятиям». Черчесов – о том, как отдыхает от работы
Специалист пока без команды.
12.10.2023 19:00
Футбол
автор: Никита Плохих
Защитник «Спартака» Хлусевич высказался о состоянии здоровья
Игрок восстанавливается после травмы колена.
12.10.2023 18:58
Футбол
автор: Александр Кожевников
Молодёжная сборная России сыграла вничью со «СКА Бразил»
Молодёжная сборная России сыграла вничью со «СКА Бразил»
Команды отправили в ворота друг друга по два мяча.
12.10.2023 18:46
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Божович рассказал, где может продолжить карьеру Артём Дзюба после футбола
В этом году футболисту исполнилось 35 лет.
12.10.2023 18:29
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Тренерский штаб сборной Камеруна огласил стартовый состав на матч с Россией
Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.
12.10.2023 18:01
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Пиняев и Чалов выйдут в стартовом составе сборной России на матч с Камеруном
Пиняев и Чалов выйдут в стартовом составе сборной России на матч с Камеруном
Игра пройдёт в Москве на «ВТБ Арене» сегодня, 12 октября.
12.10.2023 17:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.