«Хожу в баню, катаюсь по разным мероприятиям». Черчесов – о том, как отдыхает от работы

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, как отдыхает от работы после ухода из венгерского «Ференцвароша» в июле 2023 года.

«Как отдыхаю от тренерства? Я хожу в баню, провожу время с друзьями, семьей, катаюсь по разным мероприятиям, постоянно развиваюсь», – передаёт слова Черчесова корреспондент «Советского спорта» Никита Плохих.

Черчесов был уволен из «Ференцвароша» в середине июля после поражения команды из Будапешта в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с фарерским «Клаксквиком» (0:3).

Он возглавлял команду с декабря 2021 года. Под его руководством «Ференцварош» дважды стал чемпионом Венгрии и победил в Кубке страны в сезоне-2021/2022.