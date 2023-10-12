Черчесов заявил, что вошёл в историю, пропустив гол от сборной Камеруна на ЧМ-1994

Бывший вратарь и тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вспомнил матч со сборной Камеруна на чемпионате мира 1994 года. Встреча состоялась в рамках группового этапа ЧМ и завершилась со счётом 6:1 в пользу российских футболистов. Место в воротах сборной России занимал Черчесов.

«Помнится, что вошли в историю два человека точно. Потом третий вошёл. Первый – Саленко, который пять забил, Милла – самый старый футболист. И третий – я, который пропустил единственный гол. Это единственный гол пропущенный, который воспринимается не могу сказать что положительно, но негатива не испытывал», – передаёт слова Черчесова корреспондент «Советского спорта» Никита Плохих.

12 октября сборная России в Москве проведёт товарищеский матч с командой Камеруна.