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Черчесов сообщил, что у него есть предложения о работе

Тренер без команды с июля этого года.
12 октября 2023 19:19
автор: Никита Плохих

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о своём будущем.

В настоящее время 60-летний специалист находится без работы после увольнения с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша».

«Сыпятся ли предложения? Такие громкие слова только подсобляют гордыню. Есть запросы, есть общение. У меня есть определённые принципы, их придерживаюсь», – передаёт слова Черчесова корреспондент «Советского спорта» Никита Плохих.

Черчесов покинул «Ференцварош» в июле 2023 года. Он работал с командой с декабря 2021 года. Под его руководством клуб из Будапешта дважды стал чемпионом Венгрии и победил в Кубке страны в сезоне-2021/2022.

источник: «Советский спорт»
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