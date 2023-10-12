«Уезжать надо туда, где будешь прогрессировать». Черчесов – об отъезде российских игроков в Европу

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, стоит ли отечественным футболистам уезжать в Европу из-за низкого уровня РПЛ.

«Вы понимаете, я что-то говорю, а кто-то из контекста вырвет. Мы в своё время уезжали. Я уезжал в бундеслигу. Например, Захарян, который играл на этом стадионе – уехал. Сколько минут он сыграл? Маловато. Это не значит что он не будет играть. Уезжать надо туда, где ты будешь прогрессировать, и это может дать толчёк. Не каждому это удается.

Но мы сегодня говорим о том, что надо уезжать, ну а завтра мы будем говорить что все уехали, а у них игровой практики нет. Поэтому, я не сторонник этого. Надо выжимать максимум. Чтобы не оказаться в такой ситуации, надо тренироваться, работать, добиваться своего», – передаёт слова Черчесова корреспондент «Советского спорта» Никита Плохих.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин посоветовал футболистам из РПЛ по возможности переходить в зарубежные клубы.