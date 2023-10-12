Суд Лос-Анджелеса выдал ордер на арест бывшего нападающего сборной Англии Старриджа

На бывшего нападающего «Ливерпуля», «Челси» и сборной Англии Дэниела Старриджа выдан ордер на арест, информирует Daily Mail.

По данным источника, причиной выдачи ордера является неявка футболиста в суд Лос-Анджелеса на рассмотрение заявления о невыплате вознаграждения за найденную собаку.

В 2019 году у Старриджа украли собаку. Игрок публично пообещал, что вознаградит человека, который сможет найти его питомца. Собаку спортсмена нашёл и вернул американский рэпер Фостер Вашингтон, однако Старридж не заплатил музыканту, в результате чего тот обратился в суд. В декабре 2021 года футболиста обязали выплатить рэперу $ 30 000.

Старриджу 34 года. Он объявил о завершении карьеры в августе 2023 года. Экс-футболист является чемпионом Англии и двукратным победителем Лиги чемпионов.