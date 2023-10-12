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Скоулз заявил, что Беллингем сделал правильно, отказав «Манчестер Юнайтед»

Англичанин стал лидером в Мадриде.
12 октября 2023 20:01
автор: Денис Владимиров

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Скоулз высказался о хавбеке мадридского «Реала» Джуде Беллингеме.

««Манчестер Юнайтед» был близок к тому, чтобы подписать его, но он выбрал дортмундскую «Боруссию» и это выглядит правильным решением, если брать во внимание то, что произошло за последние пару лет. Это был очень смелый шаг с его стороны. Он перешёл в один из крупнейших клубов мира, в мадридский «Реал», но ведёт себя так, словно играет за «Бирмингем», — цитирует Скоулза talkSport.

Беллингем перешёл в «Реал» из «Боруссии» в минувшее трансферное окно. В составе мадридцев он забил десять голов и сделал три результативные передачи. На счету полузащитника 26 матчей и два мяча за сборную Англии.

источник: talkSPORT
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