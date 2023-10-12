Тренер «Челси» Почеттино уверен, что результаты команды со временем станут лучше

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне.

«Я уверен, что мы добьемся успеха. Это вопрос времени. Нам просто нужно спокойно оценивать игроков и команду. Я думаю, что мы растем», — приводит слова наставника синих журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

После восьми сыгранных матчей «Челси» находится на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Почеттино был назначен на пост главного тренера «пенсионеров» в июле 2023 года.