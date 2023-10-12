Руководство «Манчестер Сити» предложит новый контракт Гвардиоле

Руководство английского «Манчестер Сити» планирует продлить контракт с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой, сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, боссы клуба предложат испанскому специалисту соглашение до 2027 года. Действующий договор между сторонами истекает июне 2025 года. Отмечается, что переговоры начнутся в ближайшие недели.

Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года. В прошлом сезоне испанец вместе с командой стал чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов и национальный Кубок. В середине августа «горожане» впервые в истории завоевали Суперкубок УЕФА, победив испанскую «Севилью» (1:1, пенальти – 5:4).