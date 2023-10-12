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Гафин прокомментировал невызов нападающего Тюкавина в сборную России

Россияне проведут два товарищеских матча.
12 октября 2023 20:32
автор: Александр Кожевников

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал невызов нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в сборную России на товарищеский матч с Камеруном.

«Вызвали только Фомина и Нгамале. Хотелось ли больше? По факту, как есть. Коррелирует ли это с результатами «Динамо»? Это надо спрашивать Валерия Георгиевича Карпина и Ригобера Сонга, чем они руководствовались, когда вызывали тех или иных игроков. Удивлен ли, что не вызвали Тюкавина? Это компетенция главного тренера сборной. Не могу сказать, удивлен или нет. Это данность», - приводит слова Гафина «Спорт-Экспресс».

Напомним, встреча со сборной Камеруна проходит сегодня, 12 октября. 16 октября российская национальная команды сыграет со сборной Кении в Турции.

источник: «Спорт-Экспресс»
На матче сборной России с Камеруном присутствует 20 152 зрителя
Встреча проходит в Москве.
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