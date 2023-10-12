Экс-полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир может стать главным тренером «Колорадо Рэпидс»

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Джек Уилшир может возглавить «Колорадо Рэпидс», выступающий в МЛС. Об этом сообщает The Athletic.

Уилширу 31 год. В настоящее время он тренирует команду «Арсенала», состоящую из футболистов в возрасте до 18 лет.

«Колорадо Рэпидс» принадлежит компании Kroenke Sports and Entertainment groups, которая является владельцем «Арсенала». В сентябре пост главного тренера американского клуба покинул Робин Фрейзер. Команду временно возглавляет Крис Литтл.

Уилшир – воспитанник «Арсенала». За лондонцев он выступал с периодическими арендами с 2008 по 2018 год. В составе команды он провел 197 матчей, забил 14 мячей и отдал 30 голевых передач. За это время он дважды становился победителем Кубка Англии и один раз Суперкубка страны. На счету Уилшера 34 матча и два мяча за сборную Англии.