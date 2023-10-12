ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Экс-полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир может стать главным тренером «Колорадо Рэпидс»

Бывший футболист лондонцев близок к переезду в США.
12 октября 2023 20:37
автор: Денис Владимиров

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Джек Уилшир может возглавить «Колорадо Рэпидс», выступающий в МЛС. Об этом сообщает The Athletic.

Уилширу 31 год. В настоящее время он тренирует команду «Арсенала», состоящую из футболистов в возрасте до 18 лет.

«Колорадо Рэпидс» принадлежит компании Kroenke Sports and Entertainment groups, которая является владельцем «Арсенала». В сентябре пост главного тренера американского клуба покинул Робин Фрейзер. Команду временно возглавляет Крис Литтл.

Уилшир – воспитанник «Арсенала». За лондонцев он выступал с периодическими арендами с 2008 по 2018 год. В составе команды он провел 197 матчей, забил 14 мячей и отдал 30 голевых передач. За это время он дважды становился победителем Кубка Англии и один раз Суперкубка страны. На счету Уилшера 34 матча и два мяча за сборную Англии.

источник: The Athletic
На матче сборной России с Камеруном присутствует 20 152 зрителя
Встреча проходит в Москве.
12.10.2023 20:42
Футбол
автор: Александр Кожевников
Гафин прокомментировал невызов нападающего Тюкавина в сборную России
Россияне проведут два товарищеских матча.
12.10.2023 20:32
Футбол
автор: Александр Кожевников
Руководство «Манчестер Сити» предложит новый контракт Гвардиоле
В клубе хотят сохранить тренера до 2027 года.
12.10.2023 20:24
Футбол
автор: Денис Владимиров
Промес в четвёртый раз выиграл награду «Золотой кабан» в «Спартаке»
Приз присуждается лучшему игроку красно-белых по итогам сезона.
12.10.2023 20:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Тренер «Челси» Почеттино уверен, что результаты команды со временем станут лучше
В настоящий момент лондонский клуб занимает 11-е место в таблице АПЛ.
12.10.2023 20:08
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Скоулз заявил, что Беллингем сделал правильно, отказав «Манчестер Юнайтед»
Англичанин стал лидером в Мадриде.
12.10.2023 20:01
Футбол
автор: Денис Владимиров
Суд Лос-Анджелеса выдал ордер на арест бывшего нападающего сборной Англии Старриджа
Футболист не выплатил вознаграждение за нахождение своей собаки.
12.10.2023 19:49
Футбол
автор: Денис Владимиров
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.