Сборная Армении со Сперцяном и Тикнизяном проиграла Латвии в матче отбора на Евро-2024

Сборная Латвии на своём поле одержала победу над национальной командой Армении в матче 7-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года.

Очная встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу латвийцев.

За хозяев голы забили Янис Икауниекс (39-я минута) и Даниэль Балодис (68).

На 52-й минуте домашняя команда осталась в меньшинстве после того, как с поля был удалён Марчис Осс.

В настоящее время сборная Латвии располагается на пятой строчке в группе D, набрав три очка. Национальная команда Армении идёт на третьем месте, имея в своём активе семь баллов после шести матчей.

Чемпионат Европы-2024.

Группа D.

7-й тур.

Латвия – Армения – 2:0 (1:0)

Голы: Икауниекс, 39. Балодис, 68.

Удаление: Осс, 52.