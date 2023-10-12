Сборная Армении со Сперцяном и Тикнизяном проиграла Латвии в матче отбора на Евро-2024

Сборная Латвии на своём поле одержала победу над национальной командой Армении в матче 7-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года.
Очная встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу латвийцев.
За хозяев голы забили Янис Икауниекс (39-я минута) и Даниэль Балодис (68).
На 52-й минуте домашняя команда осталась в меньшинстве после того, как с поля был удалён Марчис Осс.
В настоящее время сборная Латвии располагается на пятой строчке в группе D, набрав три очка. Национальная команда Армении идёт на третьем месте, имея в своём активе семь баллов после шести матчей.
Чемпионат Европы-2024.
Группа D.
7-й тур.
Латвия – Армения – 2:0 (1:0)
Голы: Икауниекс, 39. Балодис, 68.
Удаление: Осс, 52.
источник: «Советский спорт»