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Итальянские футболисты Тонали и Дзаньоло подозреваются в совершении нелегальных ставок

Игроки могут быть сурово наказаны.
12 октября 2023 21:19
автор: Денис Владимиров

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали и хавбек «Астон Виллы» Николо Дзаньоло могут быть дисквалифицированы из-за совершения нелегальных ставок на футбольные матчи, информирует AS со ссылкой на журналиста Фабрицио Корону.

По данным источника, Корона был вызван в полицию в качестве лица, владеющего сведениями о том, что оба футболсита делали нелегальные ставки. Отмечается, что Дзаньоло совершал ставки прямо во время матча Кубка Италии, находясь на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что из-за подозрений в нелегальном совершении ставок под следствием находится полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли.

источник: AS
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