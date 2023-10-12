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Дюков заявил, что решение УЕФА о допуске юношеской сборной России остаётся в силе

Ранее сообщалось, что УЕФА отменил решение.
12 октября 2023 21:38
автор: Александр Кожевников

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что решение УЕФА о допуске юношеской сборной России остается в силе.

«Решение, принятое от 26 сентября, остаётся в силе. Пока на данный момент не было найдено техническое решение, как наша сборная будет выступать, этот вопрос не рассматривался на том исполкоме. Первоначальное решение УЕФА остается в силе», — цитирует Дюкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее сообщалось, что исполком УЕФА отменил своё решение по допуску юношеских сборных России на международные соревнования.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и национальные команды от участия в турнирах под своей эгидой.

Федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили о бойкоте матчей против сборных России, а в Швеции заявили, что не пустят россиянок на домашний Евро-2024.

источник: «Спорт-Экспресс»
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