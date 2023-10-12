Экс-защитник «Баварии» Лам назвал завышенной зарплату тренера сборной Германии Нагельсмана

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» Филипп Лам высказался о заработной плате нового главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсмана.

«Говорят, Флик зарабатывал € 6,5 млн в год, когда руководил сборной. По слухам, зарплата Нагельсмана составляет € 4,8 млн в год за ту же работу. Это слишком большие деньги. Следует платить тренерам национальной команды не более € 2 млн в год», — написал Лам в своей колонке в The Guardian.

Нагельсман возглавил сборную Германии в сентябре 2023 года. Он сменил на посту главного тренера команды Ханса Флика.