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Тренер Камеруна: в России мы всё время проигрываем, надо вернуться и выиграть

Россияне одержали победу со счётом 1:0.
12 октября 2023 21:58
автор: Александр Кожевников

Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг после матча с Россией (0:1) поделился впечатлениями от приезда в Москву.

«У Карпина есть чувство стиля. Когда вы выходите на матч, тренер должен держать лицо. Стиль Карпина я одобряю! Что касается Москвы, то приём был замечательный. Но каждый раз, когда мы сюда приезжаем, мы проигрываем. Надо вернуться сюда и выиграть!», — приводит слова Сонга «Чемпионат».

Автором единственного мяча стал нападающий Фёдор Чалов.

Следующим соперником сборной России станет национальная команда Кении. Встреча состоится в понедельник, 16 октября. Игра пройдёт в Анталье (Турция).

источник: Чемпионат.com
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