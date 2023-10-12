Тренер Камеруна: в России мы всё время проигрываем, надо вернуться и выиграть

Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг после матча с Россией (0:1) поделился впечатлениями от приезда в Москву.

«У Карпина есть чувство стиля. Когда вы выходите на матч, тренер должен держать лицо. Стиль Карпина я одобряю! Что касается Москвы, то приём был замечательный. Но каждый раз, когда мы сюда приезжаем, мы проигрываем. Надо вернуться сюда и выиграть!», — приводит слова Сонга «Чемпионат».

Автором единственного мяча стал нападающий Фёдор Чалов.

Следующим соперником сборной России станет национальная команда Кении. Встреча состоится в понедельник, 16 октября. Игра пройдёт в Анталье (Турция).