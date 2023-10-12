Фёдор Чалов признался, что сбылась его мечта в матче со сборной Камеруна

Форвард сборной России Федор Чалов оценил победу национальной команды над Камеруном в товарищеском матче.

Футболист ЦСКА забил единственный гол в прошедшей встрече.

«Первый гол за сборную — мечта сбылась. Все, что ни делается, все — к лучшему. Рад, что получилось забить, самое главное, что мы победили. Разыгрывали и готовили стандарт, в целом все как должно было быть. Я не по плану сыграл и получилось», – приводит слова Чалова «Матч ТВ».

Следующим соперником сборной России станет национальная команда Кении. Встреча состоится в понедельник, 16 октября. Игра пройдёт в Анталье (Турция).

Чалов является воспитанником академии ЦСКА. В сезоне-2022/2023 он в составе московского клуба провел 41 матч, в которых отличился 24 забитыми мячами, отдал шесть результативных передач и занял третье место в бомбардирской гонке РПЛ, уступив лидерство Малкому и Квинси Промесу. Также на протяжении года он играл за «Базель» на правах аренды.