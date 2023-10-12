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Осипенко оценил свою связку с Солдатенковым в центре обороны сборной России

Национальная команда не позволила ничего забить крепкой сборной Камеруна.
12 октября 2023 22:11
автор: Никита Плохих

Защитник сборной России Максим Осипенко в эксклюзивном разговоре с корреспондентом «Советского спорта» поделился эмоциями от победы в товарищеском матче с национальной командой Камеруна. Встреча состоялась 12 октября в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу россиян.

— Хороший матч, отличный соперник. Хорошая игра. И мы, и они хорошо играли, — начал Осипенко.

— Как вам ваша связка с Солдатенковым в центре обороны?
— Я бы не сказал, что связка непривычная, мы уже играли вместе. Всё нормально. Понимание есть, как играем. Просто в клубе я играю обычно слева, а сейчас приходится справа подстраиваться

— Есть ли облегчение после победы?
— Я бы не сказал, что что-то давило, когда не выигрывали. Считаю, что было хорошо показать такую игру, как сегодня, хоть и с потерями в первом тайме. Мы принесли радость болельщикам такой игрой, смелой, моменты у нас были. Лучше, чтобы хорошо играли, неважно, выиграем или проиграем.

Максим Осипенко вышел в стартовом составе сборной России на матч с Камеруном и отыграл все 90 минут.

источник: «Советский спорт»
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