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Глава РФС Дюков высказался о товарищеском матче между сборными России и Камеруна

Встреча состоялась в четверг, 12 октября.
12 октября 2023 22:18
автор: Никита Плохих, Глеб Шевяков

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков выразил своё мнение о прошедшем товарищеском матче между сборными России и Камеруна.

Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

«Это был отличный матч, зрелищный и качественный футбол показали команды. Порадовала наша сборная своим желанием, самоотдачей. Они с первых минут соответствовали уровню одной из лучших сборных по скорости, по движению, по скорости принятия решений. Соответственно хорошо двигали мяч, поэтому игра порадовала», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Советского спорта».

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях по эгидой УЕФА и ФИФА.

источник: «Советский спорт»
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