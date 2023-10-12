Тренер сборной Камеруна Сонг оценил стиль Валерия Карпина

Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг после поражения в товарищеском матче с национальной командой России (0:1) выделил стиль наставника россиян Валерия Карпина.

«Конечно, у Карпина есть чувство стиля. Когда вы выходите на матч, то должны представлять не только себя, но и свою сборную. Когда вы выбираете ту или иную одежду, то должны исходить из того, как вы себя ощущаете.

Считаю, что Карпин выглядит органично, у него есть стиль», — приводит слова Сонга «Газета.Ru».

Единственный и победный мяч сборной России в матче с Камеруном на счету нападающего Фёдора Чалова. Форвард московского ЦСКА отметился дебютным голом в составе национальной команды.

16 октября сборная России в Анталье (Турция) сыграет с национальной командой Кении.