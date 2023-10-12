Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал победу сборной России над командой Камеруна.

«Игра понравилась. Камерун хорошая сборная. Они показали, что они высоко подготовлены физически. Они бегут, несутся. Еще интереснее было выходить из под их прессинга. Показалось, что в какой-то момент, ближе к концу тайма они даже не верили в то, что могут у нас отобрать мяч», - ответил Сафонов на вопрос корреспондента «Советского спорта» Никиты Плохих.

Встреча завершилась победой сборной России со счётом 1:0.

Автором единственного мяча стал нападающий Фёдор Чалов.

Следующим соперником сборной России станет национальная команда Кении. Встреча состоится в понедельник, 16 октября. Игра пройдёт в Анталье (Турция).