Газзаев высказался о победе России над Камеруном

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал победу национальной команды над Камеруном (1:0) в товарищеском матче.

«Очень хорошая игра. Она была мобильной, подходы к воротам и голевые моменты были у обеих команд. Считаю, что сборная России может записать себе в актив этот матч. Состав был максимально приближен к боевому. Мне очень понравилась игра.

Насколько важна была победа? Для нас любая победа важна. Двадцать тысяч болельщиков пришло на стадион — это великолепно. И погода была хорошей. Поздравляю всех с победой!» — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась победой сборной России со счётом 1:0.

Автором единственного мяча стал нападающий Фёдор Чалов.

Следующим соперником сборной России станет национальная команда Кении. Встреча состоится в понедельник, 16 октября. Игра пройдёт в Анталье (Турция).