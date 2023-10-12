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Газзаев высказался о победе России над Камеруном

Автором единственного гола в матче стал Фёдор Чалов.
12 октября 2023 22:50
автор: Александр Кожевников

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал победу национальной команды над Камеруном (1:0) в товарищеском матче.

«Очень хорошая игра. Она была мобильной, подходы к воротам и голевые моменты были у обеих команд. Считаю, что сборная России может записать себе в актив этот матч. Состав был максимально приближен к боевому. Мне очень понравилась игра.

Насколько важна была победа? Для нас любая победа важна. Двадцать тысяч болельщиков пришло на стадион — это великолепно. И погода была хорошей. Поздравляю всех с победой!» — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась победой сборной России со счётом 1:0.

Автором единственного мяча стал нападающий Фёдор Чалов.

Следующим соперником сборной России станет национальная команда Кении. Встреча состоится в понедельник, 16 октября. Игра пройдёт в Анталье (Турция).

источник: «Спорт-Экспресс»
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