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Сафонов назвал Онану «кидалой» после матча сборных России и Камеруна

Причиной стал не результат встречи национальных команд.
12 октября 2023 22:53
автор: Никита Плохих

Вратарь сборной России Матвей Сафонов рассказал, что хотел обменяться футболками с голкипером национальной команды Камеруна Андре Онаной после завершения очного товарищеского матча, однако у него это не получилось.

«Жаль, что не вышел в старте. Интересно было посмотреть, но не более. Хотел бы с ним обменяться футболками? Он сказал что даст, но не дал. Кидалово, получается. (смеется)» - ответил на вопрос корреспондента «Советского спорта».

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна завершился со счётом 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. Автором единственного гола стал российский нападающий Фёдор Чалов.

источник: «Советский спорт»
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