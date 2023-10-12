Сафонов назвал Онану «кидалой» после матча сборных России и Камеруна

Вратарь сборной России Матвей Сафонов рассказал, что хотел обменяться футболками с голкипером национальной команды Камеруна Андре Онаной после завершения очного товарищеского матча, однако у него это не получилось.

«Жаль, что не вышел в старте. Интересно было посмотреть, но не более. Хотел бы с ним обменяться футболками? Он сказал что даст, но не дал. Кидалово, получается. (смеется)» - ответил на вопрос корреспондента «Советского спорта».

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна завершился со счётом 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. Автором единственного гола стал российский нападающий Фёдор Чалов.