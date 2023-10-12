Дарья Карпина: победа над Камеруном — ответ всем скептикам

Супруга главного тренера сборной России Дарья Карпина высказалась о победе российской команды в матче с Камеруном.

«Я не футбольный эксперт, но даже на уровне болельщика нельзя сказать, что ребята не провели свой самый удачный матч — было видно, что все бьются, все играют. Наверняка сказалась и атмосфера, полный стадион на домашнем матче, сильный соперник. Мне кажется, что это совершенно другой футбол по сравнению с тем, что мы видели до этого. Сейчас точно нельзя упрекнуть ребят в том, что они выходят без желания играть. Это действительно хороший ответ всем скептикам. Сегодня игра смотрелась здорово и интересно. Сильный соперник всегда повышает собственную мотивацию. Плюс это был домашний матч, без долгих перелётов. Наши скептики, видимо, не летают. А я каждый месяц летаю из Ростова до Питера сутками и могу сказать из личного опыта, что это ужасно выматывает. Я не представляю, как они потом выходят играть. В Египет летели всю ночь, это физически очень тяжело. Сказалась и поддержка болельщиков, забываешь, что это товарищеский матч», - приводит слова Карпиной «РБ Спорт».

Встреча завершилась победой сборной России со счётом 1:0.

Автором единственного мяча стал нападающий Фёдор Чалов.

Следующим соперником сборной России станет национальная команда Кении. Встреча состоится в понедельник, 16 октября. Игра пройдёт в Анталье (Турция).