ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Дарья Карпина: победа над Камеруном — ответ всем скептикам

Автором единственного гола в матче стал Фёдор Чалов.
12 октября 2023 22:56
автор: Александр Кожевников

Супруга главного тренера сборной России Дарья Карпина высказалась о победе российской команды в матче с Камеруном.

«Я не футбольный эксперт, но даже на уровне болельщика нельзя сказать, что ребята не провели свой самый удачный матч — было видно, что все бьются, все играют. Наверняка сказалась и атмосфера, полный стадион на домашнем матче, сильный соперник. Мне кажется, что это совершенно другой футбол по сравнению с тем, что мы видели до этого. Сейчас точно нельзя упрекнуть ребят в том, что они выходят без желания играть. Это действительно хороший ответ всем скептикам. Сегодня игра смотрелась здорово и интересно. Сильный соперник всегда повышает собственную мотивацию. Плюс это был домашний матч, без долгих перелётов. Наши скептики, видимо, не летают. А я каждый месяц летаю из Ростова до Питера сутками и могу сказать из личного опыта, что это ужасно выматывает. Я не представляю, как они потом выходят играть. В Египет летели всю ночь, это физически очень тяжело. Сказалась и поддержка болельщиков, забываешь, что это товарищеский матч», - приводит слова Карпиной «РБ Спорт».

Встреча завершилась победой сборной России со счётом 1:0.

Автором единственного мяча стал нападающий Фёдор Чалов.

Следующим соперником сборной России станет национальная команда Кении. Встреча состоится в понедельник, 16 октября. Игра пройдёт в Анталье (Турция).

источник: «РБ-Спорт»
Сборная Турции минимально победила Хорватию в матче отбора на Евро-2024
В прошедшей игре был забит лишь один гол.
12.10.2023 23:45
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сборная Испании обыграла Шотландию в матче отбора на Евро-2024
Встреча завершилась со счётом 2:0.
12.10.2023 23:43
Футбол
автор: Александр Кожевников
Сборная Беларуси сыграла вничью с Румынией в отборочном турнире к Евро-2024
Матч состоялся в Будапеште.
12.10.2023 23:40
Футбол
автор: Александр Кожевников
Дубль Холанда помог Норвегии разгромить Кипр в отборе на Евро-2024
В сборной Эрлинга, похоже, прорвало.
12.10.2023 23:35
Футбол
автор: Виталий Стопин
Валерий Непомнящий поблагодарил организаторов матча сборных России и Камеруна
Встреча национальных команд состоялась в четверг, 12 октября.
12.10.2023 23:24
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Карпин сообщил, что состав сборной России кардинально изменится на матч с Кенией
Игра состоится на следующей неделе.
12.10.2023 23:06
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Мне неважно с кем мы играем». Александр Соболев — о соперниках сборной России
Национальная команда провела первый матч за полтора года с командой не из Азии.
12.10.2023 23:00
Футбол
автор: Никита Плохих
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.