«Мне неважно с кем мы играем». Александр Соболев — о соперниках сборной России

Нападающий сборной России Александр Соболев поделился эмоциями от победы в матче с командой Камеруна (1:0). Его слова передаёт корреспондент «Советского спорта».

— Как оцените игру сборной?

— Хорошая была игра. Могли забивать и побольше. Ну и Камерун тоже создавал свои моменты. У них хорошая сборная. Была такая интенсивная, хорошая игра.

— До матча говорили, что Камерун — самая грозная сборная, против которой мы играли после отстранения. После матча чувствуется, что это был самый сильный соперник?

— Как я уже говорил, для меня неважно с кем мы играем. Я выхожу и играю со всеми с максимальной мотивацией. Да, у Камеруна хорошая команда, с ней было интересно играть. Я рад что мы сегодня выиграли!

16 октября в Анталье (Турция) сборная России проведёт товарищеский матч со сборной Кении. Встреча начнётся в 18:00 мск.