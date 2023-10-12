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«Мне неважно с кем мы играем». Александр Соболев — о соперниках сборной России

Национальная команда провела первый матч за полтора года с командой не из Азии.
12 октября 2023 23:00
автор: Никита Плохих

Нападающий сборной России Александр Соболев поделился эмоциями от победы в матче с командой Камеруна (1:0). Его слова передаёт корреспондент «Советского спорта».

— Как оцените игру сборной?
Хорошая была игра. Могли забивать и побольше. Ну и Камерун тоже создавал свои моменты. У них хорошая сборная. Была такая интенсивная, хорошая игра.

До матча говорили, что Камерун — самая грозная сборная, против которой мы играли после отстранения. После матча чувствуется, что это был самый сильный соперник?
Как я уже говорил, для меня неважно с кем мы играем. Я выхожу и играю со всеми с максимальной мотивацией. Да, у Камеруна хорошая команда, с ней было интересно играть. Я рад что мы сегодня выиграли!

16 октября в Анталье (Турция) сборная России проведёт товарищеский матч со сборной Кении. Встреча начнётся в 18:00 мск.

источник: «Советский спорт»
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