Карпин сообщил, что состав сборной России кардинально изменится на матч с Кенией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что состав национальной команды значительно изменится на товарищеский матч с Кенией.

«С Кенией состав измениться сильно. Нам хотелось, чтобы братья Миранчуки вместе сыграли. Всё-таки у братьев-близнецов действительно присутствует связь. Если всё будет нормально, выйдут с Кенией в стартовом составе», — приводит слова 54-летнего специалиста «Чемпионат».

Очная встреча между национальными командами России и Кении пройдёт в понедельник, 16 октября. Матч состоится на стадионе «Титаник Мардан», который расположен на территории отеля в Анталье (Турция). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.