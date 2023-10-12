Валерий Непомнящий поблагодарил организаторов матча сборных России и Камеруна

Экс-наставник сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался об организации товарищеского матча национальной команды России с африканской сборной.

Сегодня, 12 октября, подопечные Валерия Карпина в Москве обыграли камерунцев со счётом 1:0.

«Благодарен всем, кому удалось решить вопрос о проведении матча. Как со стороны России, так и со стороны Камеруна. Как будут развиваться дальнейшие события, сказать сложно. Но у меня пессимистичные ожидания», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

В октябре также состоится контрольный матч между национальными командами России и Кении. Он пройдёт в понедельник, 16 октября. Матч состоится на стадионе «Титаник Мардан», который расположен на территории отеля в Анталье (Турция). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.