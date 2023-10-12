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Сборная Испании обыграла Шотландию в матче отбора на Евро-2024

Встреча завершилась со счётом 2:0.
12 октября 2023 23:43
автор: Александр Кожевников

В Севилье (Испания) завершился матч седьмого тура отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Шотландии.

Встреча завершилась победой испанцев со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт на 74-й минуте встречи - отличился Альваро Мората. На 86-й минуте Ойан Сансет удвоил преимущество испанцев в счёте, тем самым поставив точку в матче.

Сборная Испании с 12 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице группы А. Шотландия, набрав 15 очков, находится на первой позиции.

источник: «Советский спорт»
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