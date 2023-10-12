Сборная Турции минимально победила Хорватию в матче отбора на Евро-2024

Футболисты сборной Турции на выезде одержали победу над национальной командой Хорватии в матче группового этапа чемпионата Европы 2024 года.
Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Винченцо Монтеллы.
Единственный гол в прошедшем матче забил игрок гостей Барис Йылмаз на 30-й минуте.
Таким образом, сборная Турции выходит на первое место в турнирной таблице группы D, набрав 13 очков после шести матчей. Национальная команда Хорватии опускается на вторую строчку, имея в своём активе десять баллов.
Чемпионат Европы.
Квалификация.
7-й тур.
Хорватия – Турция – 0:1 (0:1)
Гол: Йылмаз, 30.
источник: «Советский спорт»