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Сборная Турции минимально победила Хорватию в матче отбора на Евро-2024

В прошедшей игре был забит лишь один гол.
12 октября 2023 23:45
автор: Глеб Шевяков

Футболисты сборной Турции на выезде одержали победу над национальной командой Хорватии в матче группового этапа чемпионата Европы 2024 года.

Очная встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Винченцо Монтеллы.

Единственный гол в прошедшем матче забил игрок гостей Барис Йылмаз на 30-й минуте.

Таким образом, сборная Турции выходит на первое место в турнирной таблице группы D, набрав 13 очков после шести матчей. Национальная команда Хорватии опускается на вторую строчку, имея в своём активе десять баллов.

Чемпионат Европы.

Квалификация.

7-й тур.

Хорватия – Турция – 0:1 (0:1)

Гол: Йылмаз, 30.

источник: «Советский спорт»
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