Сборная Аргентины победила Парагвай и выиграла третий матч подряд в отборе к ЧМ-2026

Сборная Аргентины со счётом 1:0 обыграла национальную команду Парагвая. Встреча состоялась в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2026.

Уже на 3-й минуте отличился центральный защитник Николас Отаменди. Результативной передачей отметился Родриго Де Пауль. Нападающий Лионель Месси вышел на замену на 53-й минуте, сменив Хулиана Альвареса.

Аргентина одержала третью победу подряд и с девятью очками возглавила турнирную таблицу. Парагвай (1) – восьмой.

18 октября Аргентина на выезде встретится с Перу, а Парагвай в тот же день примет Боливию.

Чемпионат мира-2026. Отборочный турнир. Южная Америка

Аргентина – Парагвай – 1:0 (1:0)

Гол: Отаменди (3).