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Голевая передача Неймара не помогла Бразилии победить Венесуэлу в отборе к ЧМ-2026

Первая потеря очков для пятикратных чемпионов мира.
13 октября 2023 07:40
автор: Иван Уральский

Сборная Бразилии разошлась миром с национальной командой Венесуэлы – 1:1. Встреча состоялась в рамках отборочного турнира к ЧМ-2026.

Счёт в начале второго тайма открыл центральный защитник «Арсенала» Габриэл Магальянс. Результативной передачей отметился Неймар. На 85-й минуте Венесуэла восстановила паритет усилиями Эдуарда Бельо.

Бразилия впервые в текущем отборе к ЧМ-2026 потеряла очки. С семью баллами она расположилась на втором месте, уступая Аргентине. Венесуэла (4) шестая.

18 октября Бразилия на выезде встретится с Уругваем, а Венесуэла в этот же день примет Чили.

Чемпионат мира-2026. Отборочный турнир. Южная Америка

Бразилия – Венесуэла – 1:1 (0:0)

Голы: Габриэл Магальянс (50) — Бельо (85).

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