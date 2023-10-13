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Экс-игрок ЦСКА и «Локомотива» Ондуа поделился впечатлениями от матча против сборной России

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.
13 октября 2023 08:11
автор: Виталий Овсянников

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа подвёл итоги матча своей команды против России (0:1).

«Только хорошие впечатления от игры. У сборной России очень хороший уровень и подбор игроков. Матч вышел очень эмоциональный. Я надеюсь, что все болельщики получили максимум положительных эмоций», - заявил Ондуа в интервью «Советскому спорту».

На клубном уровне Ондуа играет в составе «Серветта». В текущем сезоне за швейцарский клуб он провёл 13 матчей и отдал одну результативную передачу. Он является воспитанником московского «Локомотива» и имеет российское гражданство.

Напомним, товарищеская встреча между Россией и Камеруном завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 1:0. Автором единственного мяча стал нападающий Фёдор Чалов.

Следующим соперником сборной России станет национальная команда Кении. Встреча состоится в понедельник, 16 октября. Игра пройдёт в Анталье (Турция).

источник: «Советский спорт»
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