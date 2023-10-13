Эрлинг Холанд вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Норвегии

В Ларнаке (Кипр) на стадионе «АЕК-Арена» 12 октября состоялся матч 7-го тура отборочного турнира на Евро-2024 в группе А между сборными Кипра и Норвегии. Встреча завершилась разгромной победой скандинавов со счётом 4:0.

Автором дубля в составе Норвегии стал форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Теперь на счету нападающего 27 голов в 27 матчах.

Таким образом, 23-летний футболист вышел на вторую строчку в списке лучших бомбардиров в истории норвежской сборной. Ему удалось обойти Эйнара Гундерсена, на счету которого 26 голов.

Чтобы определить рекордсмена Йерген Юве, забившего 33 гола, Эрлингу Холанду осталось забить всего семь мячей!

Сборная Норвегии за 6 матчей набрала 10 очков и поднялась на второе место в группе А, опередив Испанию (4 матча, 9 очков). Кипр за шесть матчей не набрал ни одного очка и располагается на последнем, 5-м месте в группе А.