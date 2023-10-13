Гаэль Ондуа: перед приездом в Россию сокомандники спрашивали про медведей и водку

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал о том, какие вопросы задавали ему сокомандники перед приездом в Россию.

«Спрашивали и про медведей на улицах, и про водку. Такое постоянно. Люди спрашивают, но я рад, что все сегодня увидели, как у нас на самом деле», - заявил Ондуа в интервью «Советскому спорту».

На клубном уровне Ондуа играет в составе «Серветта». В текущем сезоне за швейцарский клуб он провёл 13 матчей и отдал одну результативную передачу. Он является воспитанником московского «Локомотива» и имеет российское гражданство.

Напомним, товарищеская встреча между Россией и Камеруном завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 1:0. Автором единственного мяча стал нападающий Фёдор Чалов.

Следующим соперником сборной России станет национальная команда Кении. Встреча состоится в понедельник, 16 октября. Игра пройдёт в Анталье (Турция).