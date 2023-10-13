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«Реал» заинтересован в возвращении Зидана на пост главного тренера

Стороны ведут переговоры.
13 октября 2023 08:42
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 13 октября, El Chiringuito сообщил о том, что главным кандидатом на пост нового наставника мадридского «Реала» является Зинедин Зидан.

Напомним, после окончания сезона-2023/24 действующий главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти покинет свой пост и возглавит сборную Бразилии.

Согласно данным источника, Зинедин Зидан уже начал переговоры в возращении в мадридский клуб.

Напомним, француз уже руководил «Реалом» с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. Под руководством Зинедина Зидана «сливочные» три раза подряд выигрывали Лигу чемпионов. Такое больше не удавалось никому за всю историю турнира.

источник: El Chiringuito TV
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